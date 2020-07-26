Синенкова.

Кроме того, начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко подчеркнул, что в ЛНР получили приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля.

«В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», – добавил Лещенко.

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