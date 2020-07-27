В ДНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении режима прекращения огня в Донбассе . Целью силовиков была дестабилизация обстановки в регионе, считают ополченцы.

«Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства. В период с 0:10 по 0:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.) наблюдательной группой СЦКК были зафиксированы несколько подрывов неустановленных взрывных устройств вблизи населенного пункта Водяное, которое находится под контролем вооруженных формирований Украины «, — рассказал представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В ДНР считают, что силовики пытались создать «подходящую информационную картину для мирового сообщества и подготовить почву для возобновления эскалации».

Стороны обязались с понедельника полностью прекратить огонь и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия. Запрещено использовать любой вид оружия, размещать тяжелое вооружение, вести наступательные и диверсионные действия. Кроме того, за нарушение договоренностей предусмотрена дисциплинарная ответственность.