Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о переводе подразделений из повышенной боеготовности в постоянную.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения. Позже глава республики сообщил, что с 15 июня режим боевой готовности будет отменен.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики о снижении уровня боевой готовности подразделения Народной милиции переведены в состояние боевой готовности «постоянная», — сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.

Он отметил, что личный состав сосредоточен на тренировках к проведению парада Победы в Великой Отечественной войне, запланированного на 24 июня, а также на проведении занятий по боевой подготовке.

«Народная милиция по-прежнему контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения и готова в случае провокации противника к адекватной реакции для обеспечения безопасности наших граждан и неприкосновенности границ и целостности инфраструктуры Донецкой народной республики», — сказал представитель ведомства.