Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нарушением норм международного права привлечение Киевом иностранных наемников к конфликту в Донбассе.

Глава ДНР пояснил, что представители Народной милиции ДНР при обследовании местности в районе Горловки, где 13 июля подорвалась на минах диверсионно-разведывательная группа силовиков, обнаружили тела трех погибших диверсантов. Один из них оказался гражданином Эстонии. В ходе осмотра погибших у каждого были обнаружены экипировка, дорогостоящее снаряжение и спецсредства производства стран НАТО.

«Расцениваем факт привлечения Украиной к конфликту в Донбассе иностранных наемников как вопиющее нарушение не только принципов морали и этики, не только существующих минских мирных договоренностей (в пункте 10 Комплекса мер четко закреплена необходимость вывода всех иностранных наемников с территории Украины), но и норм международного гуманитарного права», — говорится в тексте сообщения главы ДНР, распространенном его пресс-службой.

Пушилин отметил, что использование зарубежных силовиков «не только в качестве бойцов, но и в качестве инструкторов в конфликте в Донбассе цинично и чудовищно в условиях внутреннего конфликта».

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы страны-гаранты минских соглашений и международная общественность в полной мере узнали о фактах грубейших нарушений Украиной не только существующих мирных договоренностей, но и самых основных и незыблемых норм международного права – со всеми вытекающими мерами ответственности за совершенные преступления», — говорится в тексте сообщения главы республики.