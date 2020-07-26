Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовала приказ о соблюдении перемирия с 27 июля.

Ранее в ДНР заявили, что Народная милиция с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня, соответствующие приказы доведены до личного состава.

Приказ опубликован на сайте Народной милиции ДНР. В нем командирам подразделений приказано исключить возможные провокации со стороны личного состава на линии соприкосновения, информировать обо всех случаях нарушения перемирия. Также запрещаются применение огня, наступательные и диверсионные действия, размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.