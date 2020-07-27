Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе с момента начала действия дополнительных мер по его обеспечению не зафиксировано, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

«С момента вступления в силу соответствующих мер (обеспечения перемирия – ред.), с 00.01 до 03.00 (совпадает с мск), нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано», — сказал представитель ДНР в СЦКК.