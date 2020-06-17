В министерстве здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики рассчитывают, что улучшение ситуации с вирусом COVID-19 на территории ДНР наступит через два месяца.

«Прогнозы делать трудно. Судя по ситуации, которая развивается в мире, коронавирус пришел надолго. В Китае с активным распространением нового коронавируса боролись три месяца. По мировому опыту можно предполагать, что мы будем активно бороться с коронавирусом еще месяц-два, потом ситуация пойдет на спад», — сказал Mpravda.com представитель Минздрава ДНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.