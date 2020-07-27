Полное прекращение огня в Донбассе в течении двух месяцев может стать началом политического процесса урегулирования конфликта в регионе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

«Я думаю, если в течении одного или двух месяцев продолжается перемирие — это значит, политики должны понимать, что пункты безопасности выполнены и нужно приступать к политическому процессу», — сказал журналистам Бердичевский.