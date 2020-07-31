Инициатива американских сенаторов о выделении военной помощи Украине демонстрирует приверженность США силовому сценарию решения конфликта в Донбассе, считает зампредседателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова.

Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

«Приверженность Америки к силовому сценарию и эскалации конфликта в Донбассе очевидна. К сожалению, остальные мировые лидеры, кроме России, просто молчат и спокойно наблюдают, как уничтожается Донбасс», — написала Мартьянова в своем Telegram-канале.