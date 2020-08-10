Украинские силовики нарушают договоренности о перемирии в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Пользуясь действием бессрочного прекращения огня, враг продолжает нарушать достигнутые договоренности путем оборудования новых позиций в районе населенного пункта Новгородское», — сказал представитель ведомства.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.