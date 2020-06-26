Украинские силовики разместили более 50 единиц военной техники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«За прошедшую неделю нашей разведкой зафиксировано размещение 52 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории», — сказал Басурин.

По его словам, среди размещенного вооружения — танки, самоходные гаубицы, зенитные установки и бронетехника.