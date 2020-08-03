Украинские силовики в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Украинская сторона, пользуясь договоренностями о режиме прекращения огня, укрепляет свои позиции в инженерном отношении. Так, в районе (подконтрольных Киеву – ред.) населенных пунктов Пищевик и Шумы зафиксировано проведение работ по дооборудованию позиций и минированию прилегающей территории», — сказал Басурин.

По его словам, также украинские силовики ведут инженерные работы в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Опытное, Новотроицкое и Старогнатовка.

«С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.) уведомлена о данных фактах в рамках координационного механизма», — заявил Басурин.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.