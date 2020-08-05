Украинские силовики минируют территорию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Используя перемирие, противник продолжает проводить беспорядочное минирование территории. В районе населенного пункта Водяное зафиксирована установка саперами 36 бригады (украинских силовиков — ред.) 13 противотанковых мин», — сказал представитель ведомства.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.