Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказал представитель ДНР в СЦКК.