Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня не зафиксировало нарушений перемирия со стороны силовиков в ходе минувших суток

В субботу ведомстве заявили об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сказал журналистам в воскресенье представитель ДНР в совместном центре.