Украинские силовики около 4 тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за год действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

С 21 июля 2019 года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие.

«За этот период зафиксировано около четырех тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов. По территории республики выпущено 35 тысяч боеприпасов», — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов пятеро мирных жителей погибли, 60 – ранены.