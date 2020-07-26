С 27 июля Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР.

«Всем военнослужащим <…> с 00:01 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — сказал журналистам начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Он подчеркнул, что приказ доведен до всех подразделений и каждого военнослужащего под роспись. Командиры провели инструктаж личного состава.

"По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям", — добавил Синенков.

С аналогичным заявлением выступил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

Предыдущее соглашение о перемирии в Донбассе действовало с 21 июля прошлого года. Как заявляли в ДНР, за год украинские силовики нарушили режим прекращения огня около четырех тысяч раз.