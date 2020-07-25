Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы выполнять требования дополнительных мер по контролю за режимом прекращения огня, сообщил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

На прошедшей в среду встрече трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу удалось подписать документ, содержащий дополнительные меры контроля режима прекращения огня. В числе прочих документ содержит требования о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование беспилотников и размещение вооружения и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры. Также утвержденный комплекс мер обязывает стороны к применению дисциплинарных наказаний виновных в нарушении перемирия. В документе также отмечается, что ответный огонь возможен только по приказу руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ЛНР и ДНР и только после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия.

«Подразделения ДНР всегда выполняли требования достигнутых договоренностей о прекращении огня. Мы надеемся, что подписание данного документа существенно снизит уровень эскалации на линии соприкосновения. Сейчас, как и прежде, мы готовы выполнять все требования мер по прекращению огня, а также активно участвовать в координационном механизме по реагированию и предотвращению нарушений режима прекращения огня», — сказал журналистам Якубов.

Кроме того, он отметил, что данный процесс – это не очередное перемирие, а механизм для конкретного контроля действующего бессрочного режима прекращения огня, объявленного год назад.

«Еще раз хотелось бы отметить с целью избежания спекуляций и ложных трактовок, подписание дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня не означает начало нового перемирия. Это попытка конкретизировать требования и закрепить письменно ответственность сторон по соблюдению объявленного ранее бессрочного режима прекращения огня», — подчеркнул Якубов.