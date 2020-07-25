Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 34, до 1645, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1611 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 24 июля, выявлено 34 случая заболевания COVID-19, из них один случай обнаружен у прибывшего из Украины 17 июля и один случай — у прибывшего из Российской Федерации. По состоянию на 25 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики 1645, на лечении 802 пациента, выписаны 747 человек, летальных случаев 96», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.