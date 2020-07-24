Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 36, до 1611, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1557 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что, согласно исследованиям, проведенным 23 июля, выявлено 36 случаев заболевания COVID-19, из них четыре случая обнаружено у прибывших с Украины 17 июля. По состоянию на 24 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики — 1611, на лечении 770 пациентов, выписаны 747 человека, летальных случаев — 94 . «, — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.