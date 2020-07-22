Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 16, до 1550, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1534 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«Согласно исследованиям, проведенным 21 июля, выявлено 16 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1550, на лечении 733 пациента, выписаны 725 человека, летальных случаев 92», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.