Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки увеличилось на 21, до 1669, сообщили во вторник в пресс-службе минздрава ДНР.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19 как страны с неблагополучной эпидситуацией, введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

«За последние сутки в ДНР выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики — 1669», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.