Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на семь, до 1534, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1527 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 20 июля, выявлено семь случаев заболевания COVID-19, в том числе один случай у приехавшей с Украины 17 июля. По состоянию на 21 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1534, на лечении 732 пациента, выписаны 710 человек, летальных случаев 92. «, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что проводят обследование на наличие вируса COVID-19 у украинского силовика, который, по данным Минздрава ДНР, 17 июля перешел на сторону республики. В министерстве заявили, что речь идет о наводчик минометного взвода 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» 53 бригады. «На данный момент военнослужащий находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой министерства здравоохранения ДНР.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.