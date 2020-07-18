Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 35, до 1512, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава ДНР.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19, как страны с неблагополучной эпидситуацией введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

«Согласно исследованиям, проведенным 17 июля, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1512», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.