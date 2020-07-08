Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 26, до 1290, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1264 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«За последние сутки в ДНР выявлены 26 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики — 1290, на лечении 642 пациента, выписаны 570 человек, летальных случаев 78», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.