Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 33, до 1477, сообщили в пятницу пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1444 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 16 июля, выявлено 33 случая заболевания COVID-19, из них пять случаев у приехавших из Украины 7 и 13 июля. По состоянию на 17 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики – 1477, на лечении 703 человека, выписаны 687 человек, летальных случаев 87», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.