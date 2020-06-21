Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на девять, до 1003, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 994 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 21 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 1003, на лечении 665 пациентов, выписаны 278 человек, летальных случаев 60», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

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