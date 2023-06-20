Якщо ви займаєтесь міжнародним бізнесом або маєте клієнтів чи партнерів за кордоном, відкриття рахунку в іноземному банку полегшить проведення транзакцій та зменшить комісійні витрати на міжнародні перекази. Переваги користуванням банківськими послугами додатково включають можливість вкладання коштів у депозит.

Коли варто відкрити рахунок

Багато українських підприємців, що планують розширювати бізнес, першою чергою намагаються відкрити рахунок у закордонному банку, щоб користуватись його послугами. Для чого потрібен такий акаунт:

Якщо бізнес займається міжнародною торгівлею або залежить від операцій з іноземними контрагентами, відкриття рахунку в іноземному банку спростить фінансові транзакції.

Володіння рахунком за кордоном дозволяє розподілити ризики між різними юрисдикціями та банками. Це важливо у випадку економічних труднощів, фінансових криз або політичної нестабільності.

Якщо ви плануєте інвестувати або розширювати бізнес за кордоном, рахунок в іноземному банку допоможе забезпечити зручне та ефективне управління вашими фінансами в іншій країні.

Рахунок можна використати для захисту активів. У деяких юрисдикціях існують законодавчі та правові механізми, які забезпечують високий рівень конфіденційності та захист активів перед потенційними претензіями або правовими ризиками.

У деяких випадках відкриття рахунку в іноземному банку оптимізує податкове навантаження.

Перед відкриттям рахунку необхідно ретельно вивчити місцеві законодавчі вимоги, регуляції та процедури, а також проконсультуватися з фахівцями з податкового права та фінансового планування. Такі консультації надає профільна юридична фірма Azola Legal Services.

Допомога у відкритті рахунку

Щоб користуватись такими перевагами, вам потрібен довірений юридичний партнер, який буде супроводжувати вас на всіх етапах підготовки потрібних документів, а також візьме на себе організаційні питання. Фірма Azola Legal Services є одним із лідерів у наданні таких послуг.

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