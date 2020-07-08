Армейский вертолет Ми-17 с грузом гуманитарной помощи пропал на севере Перу, сообщил пресс-секретарь ВВС Вольфганг Гросо Коста в эфире перуанского телевидения.

«Время вылета было 12.53, он должен был приземлиться около 13 часов 18 минут, однако в расчетное время не прибыл в пункт назначения», — сказал он в эфире TV Peru.

По словам генерал-майора Гросо, на борту Ми-17 находились четыре человека, а запас топлива был рассчитан на 2,5 часа полета. По истечении этого времени судно было объявлено пропавшим без вести.

Военнослужащий отметил, что полет выполняли опытные пилоты, которые в рамках гуманитарной программы поставок продовольствия постоянно летали по различным маршрутам внутри страны.