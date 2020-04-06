В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19. К ним относятся санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи.

«На первом месте находится вещь первой необходимости, которая сама нуждается в дезинфекции — санитайзер. Дезинфицируя все вокруг, он сам остается рассадником различных бактерий. Никто не задумывается о том, что мы берем санитайзер грязными руками и кладем его в различных далеко не стерильных местах», — цитирует сообщение депздрава агентство городских новостей «Москва». Нужно ввести за правило — дезинфицируя руки, заодно протирать санитайзер.

Также там отметили, что на ремешке от часов за день накапливается большое количество бактерий, поэтому не стоит пренебрегать дезинфекцией этого предмета, передает телеканал «360».

В департаменте напомнили, что выходя на прогулку с животным, житель города дотрагивается до дверей в подъезде и кнопок в лифте. Поэтому периодически необходимо обрабатывать поводок питомца.

Также в дезинфекции нуждаются зарядное устройство для телефона и наушники, соприкасающиеся с кожей лица.

Рекомендуется обрабатывать дверные ручки, ключи, пульт от телевизора, детские игрушки и бытовые предметы, например расчески.

В что настоящее время в Москве принимаются максимальные меры по недопущению распространения COVID-19. Все службы города перешли на усиленный режим работы, а для граждан в соответствии с указом мэра введен режим самоизоляции. Квартиру разрешается покидать только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных и при выноса мусора.

Ранее в этот же день сообщалось, что с 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг всех желающих провериться на наличие COVID-19, пишет RT. Разработанные системы помогут выявить заболевание даже на ранней стадии и у людей с отсутствием симптомов. Стоимость домашнего тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 составляет около 2 тыс. рублей.

В мире на данный момент насчитывается 1 278 383 человека, зараженных коронавирусом, скончались 69 757, выздоровели 266 тыс.

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся составило 6343.

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