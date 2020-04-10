Число ДТП в Москве по данным на 15:00 мск пятницы составило 84, что на 79% меньше по сравнению с аналогичным днем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале 10 апреля.

Отмечается, что в этот день в 2019 году было зарегистрировано 400 автомобильных аварий.

Также уменьшилась загруженность на дорогах, в 15:00 она оценивается в один балл, в то время как год назад в городе были восьмибалльные пробки.

Сегодня на московские дороги выехало 1,47 млн автомашин, в то время как в этот же день в прошлом году — 2,46 млн.

Ранее 2 апреля в столичном дептрансе сообщили о снижении на 89% количества ДТП на городских дорогах по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также в департаменте отметили, что дороги в Москве за последние три недели стали свободнее на 86%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года метрополитен столицы опустел на 84%, в наземном транспорте на 75% меньше пассажиров, а число ездящих в пригородных электричках сократилось на 67%. Такси стали заказывать на 63% реже, а услугами каршеринга воспользовалось на 63% клиентов меньше.

С вечера 29 марта в московском регионе действует режим самоизоляции, введенный властями на фоне распространения коронавируса. Люди могут покидать жилища только в случае обращения к врачу, для похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных, а также для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим. Позднее аналогичные меры приняли и в других регионах страны.

По состоянию на 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 выявили за последние сутки. За весь период выздоровели 795 человек, а умерли 94 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.