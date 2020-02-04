Жители Москвы смогут пожениться в двух загсах в День России. Об этом сообщается во вторник, 4 февраля, на официальном сайте мэра столицы.

«В связи с высоким спросом жителей мы решили открыть для работы загсы 12 июня. В День России зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах», — цитирует агентство городских новостей «Москва» и.о. начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой.

По ее словам, всё чаще молодожены выбирают для заключения брака праздники и красивые даты. Поэтому было принято решение 2, 20 и 22 февраля перевести загсы на особый режим работы, сообщается на сайте aif.ru.

«Эти дни выбрали для бракосочетаний более 1,9 тыс. пар», — отметила Уханева.

Подать заявление на регистрацию брака в День России можно до 12 мая на едином портале госуслуг или лично обратившись в отдел ЗАГС.

2 февраля сообщалось, что первые регистрации брака по ночам прошли в Грибоедовском загсе — Дворце бракосочетания № 1 в ночь с субботы на воскресенье. В красивую дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов — максимальное количество, которое смог принять дворец.