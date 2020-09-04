В Пятигорске после торжественного открытия интерактивного панно к 75-летию Победы на нем включили порнографическое видео.

Мемориальное панно «Мы победили!» с именами и изображениями участников Великой Отечественной войны и информацией об их жизни открыли на территории Комсомольского парка в Пятигорске 3 сентября.

Вечером того же дня посетители парка заметили, что вместо портретов участников войны на экране появилась трансляция видео для взрослых.

По факту показа порно ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводит проверку, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Интерактивное панно является центром многофункционального интерактивного комплекса «Аллея победителей». Монумент увековечит память жителей, защищавших Пятигорск, воевавших в тылу. Оккупация Пятигорска длилась 155 дней, за это время погибли более 3 тысяч горожан.