Новое правительство России настроено на развитие, а не на стабильность и сможет продвинуть экономику страны вперед. Такое мнение высказал сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик в разговоре с «Известиями» во вторник, 21 января.

«Для первого вице-премьера Андрея Белоусова рост экономики — это приоритет», — продолжил Алексей Репик.

По его мнению, Белоусов — один из самых влиятельных в России специалистов. К тому же он — основной архитектор системы нацпроектов, которая родилась из послания президента. Репик пояснил, что Белоусов знает, как развивать экономику страны без постоянных оглядок на возможные риски.

Помимо этого сопредседатель «Деловой России» подчеркнул, что предыдущее правительство России преодолело два кризиса 2008 и 2014 года, из-за чего действовало в парадигме аккуратных безрисковых решений.

«Сейчас наша страна находится в состоянии «макроэкономического парадиза» — высокие золотовалютные резервы, низкая инфляция, бюджетная устойчивость», — добавил Репик.

Он заявил, что сейчас в стране не самый высокий потребительский спрос, но его можно разогнать при помощи нацпроектов и поддержки демографии и малообеспеченных семей.

Ранее 21 января стало известно, что были представлены девять заместителей премьер-министра России. Должности сохранили вице-премьеры Юрий Борисов, Игорь Трутнев и Татьяна Голикова. Первым вице-премьером был назначен Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России. Новым вице-премьером стал Марат Хуснуллин, занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Также вице-премьером был назначен замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко. Еще одним заместителем премьер-министра стал Алексей Оверчук. Ранее он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы. Также на эту должность назначили Дмитрия Чернышенко, являвшегося генеральным директором «Газпром медиа холдинга». Кроме того, на пост вице-премьера была назначена Виктория Абрамченко (замглавы Минэкономразвития и глава Росреестра). Также был объявлен новый министерский состав. Указ о соответствующих назначениях подписал президент России Владимир Путин.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров. На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Мишустин. Должность председателя партии «Единая Россия» Медведев сохранил за собой.