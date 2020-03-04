В деле «пластического хирурга» из Краснодара появилась еще одна потерпевшая. Это местная жительница, которой в 2015 году делали круговую блефаропластику одновременно с лабиопластикой, сообщает 4 марта региональное управление Следственного комитета.

В качестве оплаты операции женщина должна была сделать врачу наращивание волос.

В результате хирургического вмешательства здоровью пострадавшей нанесен тяжкий вред. У нее возникла асимметрия глазных щелей, рубцы и выворот нижних век.

Ранее обвиняемой инкриминировали два эпизода оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и пять эпизодов оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

В феврале расследование дела о деятельности подпольного хирурга взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Алена Верди (так зовут обвиняемую) может отделаться мягким наказанием, так как экспертиза квалифицировала вред, нанесенный пациенткам, как легкий. В связи с этим женщине грозит всего два года лишения свободы. Кроме того, как заявил адвокат хирурга Давид Иазе, по некоторым случаям истек срок давности.