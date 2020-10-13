Дочь актера Владимира Конкина София в день своей гибели должна была встретиться с неким мужчиной. Такая информация была озвучена в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней Софии стало известно 24 сентября. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей почти не было. Ее нашли почти на дне бассена и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело. Позже появилась информация, что в крови Конкиной нашли около трех промилле алкоголя и снотворное.

В программе «Пусть говорят» была озвучена информация о том, что у девушки были напряженные отношения с ее бойфрендом Михаилом. Он обвинял Софию в чрезмерной расточительности и любви к алкоголю. А также стало известно, что Конкина назначила свидание с другим на вечер своей гибели.

Сам Михаил подчеркнул, что уже не знает, любил ли он дочь знаменитого актера.