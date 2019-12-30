Общая продолжительность солнечного сияния в декабре в Санкт-Петербурге составила 2 часа 36 минут. Об этом 30 декабря заявил главный синоптик города Александр Колесов.

В общей сложности в декабре солнце над Петербургом светило четыре дня. В декабре 2018 года петербуржцы застали солнечную погоду только на 1,4 часа. За весь 2019 год солнце светило в Петербурге около 1,5 тыс. часов или 271 день. Колесов пояснил, что день идет в зачет даже если солнце появилось всего на час, передает ТАСС. Летом нынешнего года солнце светило 84 дня.

В 2019 году так и не удалось побить рекорд предыдущего года, который стал одним из самых солнечных за последние 30 лет. В общей сложности продолжительность солнечного сияния составил 1,66 тыс. часов, в то время как норма для города — 1,56 тыс. часов.

Ранее сообщалось, что настоящая морозная зима придет в Санкт-Петербург в начале января. Уже к 5 января столбики термометров опустятся до 10 градусов ниже нуля.