В декабре прошлого года жители Москвы видели солнечный свет восемь часов. Об этом в четверг, 16 января, рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия» и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это только 3,7% от возможной продолжительности солнечного сияния. Так, если бы в декабре не было облаков, то солнце над городом москвичи смогли бы наблюдать в течение 220 часов.

Глава Гидрометцентра отметил, что пасмурными были 28 дней, а суммарная ультрафиолетовая радиация была зафиксирована на самой низкой отметке за весь период наблюдений с 1968 года.

При этом Вильфанд заверил, что погода в январе будет благоприятной и недостатка витамина D у жителей столицы не будет.

Ранее 16 января сообщалось, что в Москве установлен первый температурный рекорд в 2020 году. По данным метеорологов, температура воздуха в утренние часы в четверг достигла отметки +3,1 градуса, достигнув рекорда 1925 года.