Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами «Ольборог» и «Сеннерйюск» в городе Эсбьерг приостанавливали почти на 15 минут из-за нарушения болельщиками социальной дистанции, рекомендованной в связи с пандемией коронавируса.

Клубам выделили по 725 билетов с условием равномерного распределения по трибунам, однако несознательные фанаты «Ольборога» дистанцироваться отказались. Заметив это, главный арбитр Йорген Бурхардт остановил встречу на 30-й минуте.

Незапланированный перерыв длился четверть часа — фанатов убеждали подчиниться правилам, а непокорных полиция вывела со стадиона и избила дубинками.

Videoen er blevet taget ned. Den er dog her: pic.twitter.com/2paKJcsguO — Simon Sørensen (@Bifsimon) July 1, 2020

Любопытно, что нарушителей социальной дистанции полицейские затем рассадили как можно ближе друг к другу.

De ville jo så gerne være tæt sammen. Foto: Lars Poulsen #dbupokalen #AaB https://t.co/cccUWoNTfJ pic.twitter.com/TaPT4Or8JA — Sune Paarup Odér (@suneoder) July 1, 2020

Матч завершился победой «Сеннерйюска» со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Андерс Якобсен (38′, 56′). Основанный в 2004 году клуб впервые играл в финале Кубка Дании и добыл трофей с первой попытки.