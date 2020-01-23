Сотрудники силовых структур Дагестана задержали шестерых членов запрещенной в России религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь Хиджра». Об этом в четверг, 23 января, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«Управлением ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России пресечена деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», функционировавшей на территории Дагестана. В результате проведенных 23 января мероприятий задержаны шесть граждан РФ из числа лидеров и активных членов ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра», — рассказали агентству.

По словам представителя пресс-службы, в результате обысков, проведенных по их адресам проживания, обнаружили электронные носители и литературу, содержащие экстремистские материалы. Мероприятия проводились в рамках возбужденного уголовного дело по ч.1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Ранее, 17 января в Росгвардии сообщили, что в 2019 году удалось нейтрализовать 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе.