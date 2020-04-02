Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Республике Дагестан. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил Роспотребнадзор.

Число заболевших выросло с 15 до 25, отмечает ТАСС.

«Десять новых случаев заболевания подтверждено в референс-центре в Москве», — отмечается в сообщении ведомства.

Всего за период мониторинга в регионе обследовано на новую коронавирусную инфекцию 1542 человека, предварительно коронавирус диагностирован у 35 человек. С начала мониторинга на изоляции было 1363 человека, снято с учета 463 человек. На карантине по состоянию на 2 апреля находятся 900 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 2 777 случаев заражения.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.