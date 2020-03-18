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Минздрав Дагестана рекомендует для профилактики коронавируса не устраивать массовые застолья, а если необходимо посетить их — не стесняться использовать медицинские маски, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«Специалисты минздрава Дагестана ежедневно мониторят ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Минздрав Дагестана рекомендует не выезжать в эпидемиологически неблагоприятные страны, соблюдать элементарную гигиену, чаще мыть руки, протирать антисептиками свои гаджеты, избегать места с массовыми скоплениями людей, а также не устраивать массовые застолья. А если все же предстоит посетить такие места, то не стесняться использовать медицинские маски», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний не день на территории республики не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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