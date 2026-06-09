У даній статті ми поговоримо про природний процес розвитку підприємства та трансформацію його цифрових інструментів на прикладі двох популярних конфігурацій — BAS Малий бізнес та BAS КУП (Комплексне управління підприємством). Обидва продукти створені для того, щоб допомагати компаніям керувати процесами, фінансами та складом. Проте, якщо перша конфігурація є ідеальним стартовим майданчиком для невеликих фірм, то друга – необхідністю, бо масштаби компанії виходять на рівень середнього та великого бізнесу. Головне питання власника: як вчасно помітити, що стара система вже гальмує розвиток і не дає компанії рухатися вперед з бажаною швидкістю?

BAS Малий бізнес — легкий та швидкий софт для ефективного контролю на етапі росту

https://a4.com.ua/bas-malyj-biznes/

Дана програма представлена на ринку як мобільне та прозоре рішення, де немає нічого зайвого, а управлінські звіти можна отримати за кілька секунд. Вона дозволяє власнику бачити операційну картину без глибокого занурення в дебри бухгалтерських проведень. Проте, коли компанія відкриває нові філії, запускає розгалужену роздрібну мережу, розширює штат до сотні співробітників і починає капітально оновлювати власне виробництво, її вимоги до автоматизації кардинально змінюються. Перехід на BAS Малий бізнес колись дав вашому бізнесу потужний поштовх і допоміг подолати початкові проблеми, але настає момент, коли для подальшого масштабування життєво необхідно впровадження BAS КУП через потребу в таких інструментах:

об’єднання управлінського та регламентованого обліку (якщо простими словами — у BAS Малий бізнес ви рахуєте чистий прибуток для себе, а податкову звітність ведете окремо, постійно перекидаючи дані в інші програми. BAS КУП дозволяє закрити це питання комплексно: уся первинна документація, ПДВ, закриття місяця, розрахунок собівартості, податки та звіти для державних органів формуються в єдиній базі без жодних синхронізацій та ризику втратити документи);

динамічне планування та бюджети за підрозділами (коли рух грошей стає занадто складним, компанії потребують інструментів для довгострокового прогнозування фінансових результатів, контролю лімітів витрат конкретних відділів, створення планів продажів та купівель, а також автоматизації складного бюджетного процесу, що є базовою фішкою BAS КУП);

професійне управління складською логістикою та кадрами (йдеться про автоматизацію адресного зберігання на великих складах (WMS) за комірками, керування залишками з урахуванням термінів придатності, а також ведення складного кадрового обліку з розрахунком специфічних KPI, гнучких премій та лікарняних для великого штату працівників).

Дуже часто компанії, які відчувають проблеми в управлінні через стрімке розширення бізнесу, намагаються до останнього «дописувати» нові функції у простішу програму. Наприклад, вони намагаються за допомогою сторонніх програмістів вручну створити складні схеми калькуляції напівфабрикатів чи розрахунку податків там, де це просто не передбачено базовою архітектурою софту. Це серйозна помилка, яка веде до уповільнення роботи системи, постійних збоїв у базі та, як наслідок, втрати важливих даних. Значно вигідніше, дешевше та стратегічно правильніше провести своєчасну міграцію на BAS КУП, яка вже має всі ці масштабні інструменти «з коробки». Такий перехід дозволяє системно перебудувати компанію під нові корпоративні стандарти, налагодити залізобетонну дисципліну у фінансах та забезпечити безперебійну роботу всіх департаментів без зупинки поточних продажів.

Кожен випадок суто індивідуальний і перед переходом на нове програмне забезпечення необхідно провести детальний аудит поточного стану справ, щоб чітко розділити реальні потреби бізнесу та тимчасові труднощі. Співробітники Групи компаній А4 допоможуть вам комплексно оцінити готовність вашого бізнесу до масштабування, підберуть оптимальну стратегію перенесення залишків, розроблять чіткий покроковий план міграції даних та забезпечать плавний, технічно безпечний перехід на нову конфігурацію без жодного стресу для вашої команди.