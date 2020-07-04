Сотрудница зоопарка Цюриха в субботу получила смертельные ранения в результате нападения на нее тигрицы, сообщает полиция города.

«Незадолго до 13.30 (14.30 мск) городская полиция Цюриха получила сообщение о том, что сотрудница зоопарка подверглась нападению тигра в вольере», — говорится в пресс-релизе полиции.

Работникам зоопарка удалось выманить животное из вольера, женщине оказали медицинскую помощь, однако позже от полученных ран та скончалась.

Как именно произошел трагический инцидент и почему сотрудница зоопарка находилась с тигром в вольере, выясняет прокуратура и полиция.

По данным газеты Neue Zürcher Zeitung, пока судьба амурской тигрицы по кличке Ирина неизвестна, животное изолировали.