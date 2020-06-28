Порядка 300 посетителям и сотрудникам клуба в швейцарском Цюрихе предписано отправиться на карантин после того, как у мужчины, посещавшего заведение, выявили коронавирус, говорится в заявлении на сайте департамента здравоохранения кантона Цюрих.

Отмечается, что у мужчины, который неделю назад, 21 июня, посетил мероприятие в клубе Flamingo, 25 июня обнаружили коронавирус. Симптомы заболевания появились еще у пяти человек, которые вместе с ним находились в клубе, и они также сдали положительный тест на COVID-19.

Местная медицинская служба обратилась в клуб, где ей предоставили контакты посетителей заведения. Благодаря полученным сведениям удалось сообщить людям, присутствовавшим на мероприятии в заведении, о необходимости отправиться на десятидневный карантин.

По последним данным минздрава Швейцарии, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 31 555, всего скончалось 1682 человека.