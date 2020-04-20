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Больная коронавирусом женщина умерла в Чувашии в возрасте 68 лет, у нее была тяжелая сопутствующая патология, сообщает министерство здравоохранения республики.

Ранее в Чувашии скончалась больная коронавирусом женщина 79 лет, которая также страдала тяжелой сопутствующей патологией.

«В Чувашии зафиксирована вторая смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. Женщина 68 лет с тяжелой сопутствующей патологией была госпитализирована в реанимационное отделение Второй городской больницы по линии скорой медицинской помощи. Медработники оказывали всю необходимую медицинскую помощь по всем заболеваниям, в том числе респираторную поддержку на аппарате ИВЛ, однако пациентка скончалась», — говорится в сообщении.

Всего на территории Чувашии выявлено 225 случаев новой коронавирусной инфекции, 32 из них — за последние сутки. Выздоровели и выписаны из больницы 12 человек.

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