В озере Кенон в Чите 3-летний ребенок случайно завел машину, которая скатилась в озеро и быстро наполнилась водой, в результате погиб 51-летний мужчина, сообщает следственное управление по региону.

Инцидент произошел 18 июня. Компания из шести человек отдыхала на берегу озера у канала водозабора ТЭЦ-1, вскоре все начали собираться домой. В машине, которая съехала в озеро, был трехлетний малыш, 9-летний мальчик и двое взрослых мужчин, которые находились на заднем сидении. Когда машина начала тонуть, успели выбраться все, кроме одного мужчины, который в итоге погиб. Следом насильственной смерти не обнаружено.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.