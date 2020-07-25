Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон, позволяющий гражданам снять часть пенсионных накоплений, чтобы справиться с непростой экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса, говорится в сообщении правительства.

«Президент Себастьян Пиньера подписал в пятницу изменения в конституцию, которые позволяют снятие средств с индивидуальных счетов», — говорится в сообщении.

Речь идет о том, что граждане смогут снять до 10% своих пенсионных накоплений. Закон был одобрен парламентом страны.

Эта мера будет доступна около 11 миллионам человек, но есть и исключения. Так, услугой не смогут воспользоваться те, кто никогда не работал и не делал взносов в пенсионную систему, люди, вышедшие на пенсию при старой пенсионной системе, сотрудники вооруженных сил и полицейские, которые трудились только на эти институты.