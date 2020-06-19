В четырех американских штатах зафиксирован резкий прирост числа случаев инфицирования коронавирусом, сообщил телеканал CNBC. В Аризоне, Техасе, Флориде и Южной Каролине количество пациентов с коронавирусом сильно увеличилось в пятницу, 19 июня.

В Аризоне за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 3246, составив 46 689. Количество смертей увеличилось на 41, до 1312. Во Флориде за минувшие сутки зафиксировали 3822 новых заболевших, летальных исходов – 43 (всего 3061).

В Техасе и Южной Каролине также был зафиксирован внезапный прирост количества пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.