Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр-1980, прошедших в Москве 40 лет назад. Как сообщает пресс-служба телеканала, показ запланирован на 1 августа.

«В честь 40-летнего юбилея в 11:20 на Первом канале будет показана церемония открытия Олимпиады и торжественное зажжение чаши Олимпийского Огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора Санеева и Сергея Белова», — говорится в сообщении.

Зрители также увидят церемонию закрытия Игр, прощание с Олимпиадой и Мишкой — символом турнира и исполнении песни «До свиданья, Москва», которую спел Лев Лещенко и Татьяна Анциферова.

Трансляциям записей церемоний будет предшествовать показ фильма «Олимпиада-80. Больше чем спорт» о подготовке и проведении Игр. Воспоминаниями поделятся строители, волонтеры, специалисты, обеспечивавшие трансляцию игр, а также ветераны КГБ, которые расскажут, как обеспечивалась безопасность на Олимпийских играх.

Среди участников фильма — Константин Эрнст, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Михаил Боярский, Владимир Познер, Эдуард Успенский, Александр Жуков, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Напомним, что праздничные мероприятия на стадионе «Лужники», посвященные 40-летнему юбилею проведения Олимпийских игр в Москве, были отменены из-за пандемии коронавируса. На торжества планировали пригласить главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и множество гостей, включая тех, кто бойкотировал эти соревнования из-за политических событий.

Летняя Олимпиада в 1980 году прошла в Москве с 19 июля по 3 августа и, несмотря на бойкот США, имела колоссальный успех. Сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачете, выиграв 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.